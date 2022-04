Mosteiro de São Bento será reaberto para o público - Divulgação

Publicado 08/04/2022 16:36 | Atualizado 08/04/2022 16:37

Rio - O Mosteiro de São Bento, localizado no Centro do Rio, será reaberto para visitação a partir do dia 25 de abril. O local estava fechado para o público desde março de 2020, quando a pandemia de covid-19 teve início.

Inaugurado em 1641, o Mosteiro é um considerado um dos maiores patrimônios culturais da cidade. A partir do dia 25, a igreja estará aberta para visitação diariamente, das 6h30 às 18h30.

Vale ressaltar que não é necessário agendar horário e a entrada é gratuita. As missas abertas acontecem todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30; aos sábados, às 8h; e aos domingos, às 10h, quando as celebrações com canto gregoriano são realizadas com maior solenidade. O Mosteiro fica na Rua Dom Gerardo, 68, Centro do Rio.