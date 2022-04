Estado contou somente com uma nova internação. A taxa de letalidade caiu 0,1% - Reprodução

Estado contou somente com uma nova internação. A taxa de letalidade caiu 0,1%Reprodução

Publicado 08/04/2022 17:32 | Atualizado 08/04/2022 17:38

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou seis óbitos, 3.059 novos casos de covid-19 e 214 pacientes recuperados da doença nas últimas 24 horas, de acordo com o Painel Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Segundo os dados, disponibilizados todos os dias às 17h, desde o início da pandemia, em março de 2020, foram confirmados 73.039 mortes e 2.108.417 casos da doença em todo o estado. O número de pacientes que se recuperaram do coronavírus subiu para 2.032.200.

A taxa de ocupação de leitos de enfermaria covid, de acordo com o levantamento, está em 16%, já a taxa de ocupação da UTI covid ficou em 21,7%. Nesta sexta-feira (8), a taxa de letalidade do coronavírus caiu para 3,46%. O painel ainda informa que há 1.087 pacientes em acompanhamento no Rio.