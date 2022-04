Prefeitura do Rio divulgou nesta sexta-feira (8), o Plano de Expansão da Rede Cicloviária - Foto: Divulgação / SMTR/CET-Rio

Prefeitura do Rio divulgou nesta sexta-feira (8), o Plano de Expansão da Rede CicloviáriaFoto: Divulgação / SMTR/CET-Rio

Publicado 08/04/2022 14:49 | Atualizado 08/04/2022 17:12

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), divulgou nesta sexta-feira (8), o Plano de Expansão da Rede Cicloviária que contará com a participação da população para definir uma rede que seja funcional e adequada às necessidades das pessoas nos deslocamentos diários. Cariocas podem participar preenchendo a enquete virtual, acessando a página do Participa.Rio (http://participa.rio/ciclorio) De acordo com a SMTR, no ato da inscrição e do preenchimento da enquete será possível fazer a pré-inscrição para oficinas que serão realizadas nas cinco Áreas de Planejamento da cidade que acontecerão aos sábados, entre os dias 09 de abril e 14 de maio. (Veja dias e horários dos cursos abaixo).Segundo a prefeitura, as oficinas funcionarão com o intuito de ouvir as demandas da população e que depois poderão servir para complementar o diagnóstico da rede cicloviária existente e colher contribuições sobre os novos trechos de infraestrutura cicloviária propostos para cada área da cidade.A prefeitura informou ainda que a Rede de Mobilidade por Bicicleta está alinhada com a campanha global ‘Cidades Pedaladas', do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP), da qual o município do Rio de Janeiro participa como uma das cidades líderes. O objetivo da campanha é ampliar e unificar importantes iniciativas ligadas à mobilidade por bicicleta, para garantir que se consolide como opção de transporte segura, acessível e com emissão zero. O que demanda infraestrutura adequada, políticas públicas voltadas à mobilidade sustentável e recursos para que as pessoas vivam perto de estruturas cicloviárias.