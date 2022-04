Rua do Rio Comprido completamente alagada - Reprodução TV Globo

Publicado 01/04/2022 07:12 | Atualizado 01/04/2022 07:31

Rio - O temporal que atingiu o Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, causou alagamentos em diversos pontos da cidade nesta manhã. O município retornou ao estágio de mobilização às 6h15, devido à redução dos acumulados de chuva nas últimas horas. A previsão para as próximas horas é de chuva moderada, ocasionalmente forte, em pontos isolados.

De acordo com o Alerta Rio, neste momento, o Radar do Sumaré detecta núcleos de chuva sobre a Zona Sul, ocasionando chuva fraca a moderada na última hora. Núcleos de chuva mais intensos atuam sobre o oceano e não se deslocam para a cidade.

Transtornos

Nesta manhã, equipes da prefeitura foram acionadas para o escoamento de bolsões d'água na Avenida Epitácio Pessoa, na altura da Rua Vinícius de Morais, Lagoa, Zona Sul; na Avenida Armando Lombardi, na altura da Estação BRT Jardim Oceânico, Barra da Tijuca, sentido São Conrado; na Rua Marquês de São Vicente, na Gávea, Zona Sul; Na Estrada da Gávea, altura do Golf Club, em São Conrado, também na Zona Sul; e na Praia de Botafogo, na altura da Rua Visconde de Ouro Preto.

Por volta das 23h15, houve registro de chuva acima de 60 mm em 1h nas estações Guaratiba (128,4 mm), Jardim Botânico (67,6 mm) e Alto da Boa Vista (65,8 mm).

Moradores da Zona Norte relataram que ruas no Rio Comprido, Praça da Bandeira, Tijuca, e em São Cristóvão alagaram. No Jardim Botânico, Botafogo, Gávea, Rocinha e Copacabana, na Zona Sul, a chuva transformou as ruas em rios e deixou pessoas ilhadas. Na Zona Oeste também houve registros de bolsões d'água, como no Recreio dos Bandeirantes, Guaratiba.

Histórico

A cidade estava em estágio de atenção desde a 1h30 desta sexta-feira. Antes, o município esteve em estágio de alerta desde as 23h15 desta quinta-feira. Também na quinta, o Rio já havia entrado em estágio de mobilização às 3h10 e em estágio de atenção às 22h, devido às condições do tempo.

Suspensão de greve