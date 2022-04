Fernando Antônio Albuquerque é nomeado como novo secretário de Polícia Civil do Rio - Foto: Reprodução /Divulgação PCERJ

Fernando Antônio Albuquerque é nomeado como novo secretário de Polícia Civil do RioFoto: Reprodução /Divulgação PCERJ

Publicado 01/04/2022 22:01

Rio - O governador Cláudio Castro nomeou, nesta sexta-feira (1), Fernando Antônio Albuquerque como novo secretário de Polícia Civil. A nomeação foi publicada em Diário Oficial. Albuquerque assumiu a chefia da instituição um dia após Allan Turnowski deixar a pasta para se candidatar ao cargo de deputado federal nas próximas eleições.

Fernando Antônio Albuquerque ocupava o cargo de subsecretário de Inteligência da secretaria de Polícia Civil, um dos cargos de confiança de Turnowski.

Turnowski foi chefe de Polícia entre os anos de 2010 e 2011, durante o governo de Sérgio Cabral, e deixou o cargo por denúncias de um suposto vazamento de informações de operação na época. Allan sempre negou qualquer irregularidade. Por falta de provas, o caso foi arquivado.

À frente da Secretaria de Polícia Civil, na gestão de Castro, inaugurou um espaço para o setor de Inteligência da Polícia Civil, no Centro do Rio, criou a Força-Tarefa de Combate às milícias, que até março tinha contabilizados mais de 1,2 mil presos e anunciou reformas em 25 delegacias e criou um prédio para o setor de Inteligência da Polícia Civil, no Centro do Rio.