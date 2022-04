Praça da Bandeira bloqueada nos dois sentidos por causa de alagamento - Reprodução Twitter

Publicado 01/04/2022 19:44 | Atualizado 01/04/2022 20:38

Rio - Os bolsões d'água e pontos de alagamento causados pela forte chuva que cai na cidade desde o fim da tarde desta sexta-feira provocaram um congestionamento de mais de 230 km. De acordo com o Centro de Operações Rio, a máxima de trânsito foi registrada por volta das 18h. O município está em estágio de Alerta devido a intensidade das pancadas.

Dados do COR indicam que a média de engarrafamentos nas últimas sextas-feiras no mesmo horário era de 131 km, no mesmo horário em que a cidade registrou a máxima. Às 19h a cidade ainda registrava 204 km de engarrafamento. Parte desse trânsito foi provocado diretamente pelo bloqueio de vias por bolsões e alagamentos.



Até ás 20h, foram registrados 73 bolsões d'água, sete quedas de árvore, dois deslizamento e sete pontos de alagamento. As áreas com maior incidência de trânsito são as regiões da Tijuca, Maracanã, Praça da Bandeira e Andaraí, na Zona Norte, Lagoa e Botafogo, na Zona Sul; e Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.

Pontos de engarrafamento



O trânsito na Avenida Ayrton Senna, sentido Fundão, segue intenso desde a Avenida das Américas, na altura do Barra Shopping. A Barra também tem outros pontos de congestionamento na altura do Elevado do Joá, no sentido Alvorada.

Na Zona Norte, a Avenida Maracanã foi bloqueada, na altura do estádio Jornalista Mário Filho, devido ao nível que a água atingiu no local com o transbordamento do Rio Maracanã. O bloqueio gera reflexos na Rua São Francisco Xavier, em direção à Av. Heitor Beltrão.

No Centro, os reflexos do bloqueio da Praça da Bandeira chegavam até a Av. Presidente Vargas, na altura da Central do Brasil. A Av. Francisco Bicalho também registrou pontos de retenção no sentido Centro e Elevado Paulo de Frontim.

ALERTA | O COR informa que o município do Rio entrou em ESTÁGIO DE ALERTA às 18h15 desta sexta-feira (01/04/22), devido ao registro de chuva moderada a muito forte na cidade. Mais informações: https://t.co/uPz71iIvX7#temporj pic.twitter.com/etVP82ZDyu — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 1, 2022