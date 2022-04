Na Rua São Clemente, em Botafogo, há um bolsão d'água na altura da Rua Eduardo Guinle - Reprodução

Publicado 01/04/2022 19:16 | Atualizado 01/04/2022 22:43

Rio - A cidade do Rio entrou em estágio de alerta às 18h15 desta sexta-feira (1º) devido às fortes chuvas que atingem o município. A Tijuca, na Zona Norte, foi um dos bairros mais atingidos. O temporal aconteceu no momento em que muitas crianças saíam da escola. Até por volta das 19h40, 57 sirenes já tinham sido acionadas em 31 comunidades. Diversos alagamentos e bolsões se espalharam por vários pontos da cidade. Foram registradas ainda algumas quedas de árvores.

A Rua Conde de Bonfim acumulou vários bolsões de água em toda a sua extensão. Com as ruas alagadas, os motoristas de táxis não paravam assim como os de aplicativos. Alguns pais tiveram que sair com os seus filhos a pé debaixo do temporal.

"Foi difícil andar com as ruas alagadas. Cheguei em casa com dificuldade. Minha filha ficou completamente molhada, apesar do guarda-chuva e da capa de proteção", contou um pai, que mora na Tijuca.

Vídeos enviados ao WhatsApp do DIA mostram a dimensão dos estragos em diversos bairros da cidade. No Morro da Formiga, na Zona Norte, por exemplo, era possível ver uma espécie de cachoeira próximo à quadra da escola de samba Império da Tijuca.

Vídeo mostra enxurrada no Morro da formiga, na Tijuca. #chuvarj

Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/pm4Yudm1zE — Jornal O Dia (@jornalodia) April 1, 2022

A chuva forte também chegou na comunidade da Rocinha, na Zona Sul. No local, era possível ver uma "correnteza" com muito lixo acumulado.

Imagens da forte chuva também foram registradas na comunidade da Rocinha, Zona Sul da cidade. #chuvarj

Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/fatzTGT5CK — Jornal O Dia (@jornalodia) April 1, 2022

Uma moto também foi vista sendo arrastada pela força da água na Rua Barão de Petrópolis, no Rio Comprido, na Zona Norte.

Chuva arrasta motocicleta na Rua Barão de Petrópolis, no Rio Comprido, Zona Norte. #chuvarj

Crédito: Redes Sociais #ODia pic.twitter.com/ym0KtGvo6h — Jornal O Dia (@jornalodia) April 1, 2022

Entre 18h15 e 18h30, houve registro de chuva forte em Sepetiba, na Zona Oeste. Foi registrado um deslizamento na Estrada do Sumaré. Por volta das 19h20, a Praça da Bandeira foi interditada nos dois sentidos. Também foram interditadas a Estrada da Grota Funda, na Zona Oeste, e a Avenida Borges de Medeiros, na Zona Sul. Os alagamentos provocaram um congestionamento de mais de 230 km.

De acordo com O Centro de Operações Rio, o Estágio de Alerta é o quarto nível em uma escala de cinco. Isso significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões. Ao todo, 27 bolsões d'água foram registrados na cidade ao longo do dia.

A Marinha do Brasil prorrogou o aviso de ressaca. Ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla do município até 21h deste domingo (3). o significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões.