Tatuador Jonathan Shaw foi baleado na Lapa - Foto: Reprodução / Facebook

Publicado 08/04/2022 17:39 | Atualizado 08/04/2022 18:07

Rio - O tatuador norte-americano Jonathan Shaw recebeu alta do hospital, na tarde desta sexta-feira, após ter sido atingido por um tiro na Lapa. O artista foi baleado, nesta quarta, ao deixar uma casa de câmbio no bairro da Região Central do Rio.

De acordo com o G1, ele foi abordado por dois homens enquanto estava em um carro de aplicativo com a esposa, Vera de Arruda Perrone. Ele foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, onde passou por uma cirurgia.

"Acabei de deixar o hospital hoje por conta de uma cirurgia de emergência após ser ferido por uma bala. História longa. Estou grato por ter sobrevivido a mais um dia no Rio de Janeiro. Graças a Deus", agradeceu o tatuador em uma rede social.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que Jonathan e outras testemunhas foram ouvidos por agentes da 5ª DP (Mem de Sá). "A perícia foi realizada no veículo e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Diligências seguem para identificar a autoria do crime", esclareceu.

O tatuador se mudou para o Brasil em 2004. Ele é o fundador do estúdio de tatuagem mais antigo de Nova York, nos Estados Unidos, que foi fundado em 1976. O ator Johnny Depp é um dos membros do clube criado por ele, o Death Is Certain Club.