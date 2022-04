Jovem com surdez é preso após suspeita de roubo; família defende inocência - Foto: Reprodução / TV Globo

Publicado 08/04/2022 21:27 | Atualizado 08/04/2022 21:31

Rio - Um jovem com surdez foi espancado, na penúltima segunda-feira, 28, após moradores de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, terem suspeitado de tentativa de roubo. De acordo com o RJ2, Leandro Bezerra foi preso após ter sido levado para a 58ª DP (Nova Iguaçu). No documento, o delegado afirmou que o jovem foi interrogado e que permaneceu em silêncio.

“[Leonardo] manifestou o direito constitucional de manter-se em silêncio”, afirma o auto, obtido pelo telejornal da Rede Globo.

A família de Leonardo defende que ele não sabe ler, escrever, que não compreende libras e que não consegue fazer leitura labial. "Meu irmão é um menino carinhoso, trabalhador, prestativo, trata as pessoas bem. É um menino de ouro. Ele sempre faz a gente rir", afirmou a irmã do rapaz à reportagem.

Em um vídeo, é possível ver Leonardo sangrando enquanto estava sentado no meio fio de uma calçada. A mãe do jovem contou ao RJ1 que ele saiu de casa para comprar pão quando foi acusado de ter tentado roubar o telefone de uma mulher. "Machucaram ele, bateram nele. Covardia, injustiça foi isso que aconteceu. Ele não fala, ele não escuta. Ele tava com a bicicleta dele. Covardia", contou.

Após duas audiências de custódia, a Justiça confirmou a prisão de Leonardo. Apenas na segunda, havia um intérprete de libras para acompanhar o jovem. No momento, ele está preso no presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio.