O policial militar Gabriel Nascimento de Carvalho será sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio, às 13h - Reprodução

Publicado 08/04/2022 19:10

Rio - O corpo do policial militar Gabriel Nascimento de Carvalho, de 35 anos, morto na madrugada desta sexta-feira (8), após uma troca de tiros em um bar, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, será velado neste sábado (9), a partir das 10h no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O sepultamento acontecerá às 13h, de acordo com informações da administração do cemitério.

Segundo a Polícia Militar, o agente estava no estabelecimento na Rua Castro Alves, na companhia de amigos, após uma partida de futebol, quando percebeu um homem armado no mesmo recinto e tentou abordá-lo. O homem suspeito atirou contra o PM, que reagiu e foi atingido. O policial foi socorrido para Hospital Municipal de Belford Roxo em estado grave e não resistiu aos ferimentos.



A PM informou ainda que momentos após o confronto, foi encontrado um homem ferido com tiros, identificado como Marcelo, suspeito de ser o responsável pelos disparos que mataram o policial. Ele estava em um veículo capotado e também sem vida. O Corpo de Bombeiros foi acionado para os dois locais.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) deve assumir às investigações do caso.