No mês de março deste ano, foram coletadas 160,8 toneladas de resíduos, maior registro mensal do projeto - Divulgação

Publicado 04/05/2022 19:30

Rio - O projeto ReciclaOrla, criado pela Orla Rio em parceria com a Polen – cleantech que neutraliza o impacto de embalagens por meio da tecnologia blockchain, coletou, nos três primeiros meses do ano, 403 toneladas de resíduos sólidos nas praias da Zona Sul do Rio, entre o bairro do Leme e o Mirante do Leblon. A quantidade coletada nesse primeiro trimestre é 14 vezes maior do que o registrado no mesmo período em 2020, anterior ao primeiro lockdown contra a pandemia de covid-19 no país, quando o projeto retirou da orla carioca quase 29 toneladas de resíduos.



O levantamento realizado indicou que o montante coletado este ano é um pouco inferior ao que havia sido coletado em todo o ano de 2021, onde foram recolhidas da orla 455 toneladas de detritos. De acordo com o levantamento, desde que o projeto iniciou, em junho de 2019, o mês de março deste ano teve a maior coleta do projeto, onde foram coletadas 160,8 toneladas de resíduos. Dos materiais coletados, o papelão é o que mais aparece, seguido de vidros, plásticos e metal, nesta ordem.



Além disso, outros resultados do Recicla Orla merecem destaques: são a quantidade de emissões de dióxido de carbono evitadas, que passou de 227 toneladas, e o número de pontos de coleta de material reciclável na praia, com um salto de 24 para 56, na comparação entre os trimestres avaliados.



Segundo o CEO da Polen e embaixador Capitalismo Consciente Brasil, Renato Paquet, o crescimento não é motivo para alarde e sinal que as praias estão mais sujas e sim pelo crescimento da educação ambiental e do programa Recicla Orla.



"O aumento significativo dos resíduos sólidos encontrados aconteceu em função do retorno das pessoas às praias e da nossa expansão com os PEVs (Ponto de Entrega Voluntária). Hoje, com a rotina voltando a ser o que era, é normal que os índices cresçam. Isso, inclusive, mostra que as pessoas estão praticando a educação ambiental ainda mais e nosso trabalho de conscientização está sendo feito com sucesso. Porque os materiais recicláveis são retirados de pontos de coleta, ou seja, as pessoas levam até o local e depositam seu resíduo", analisou Paquet.



Desde que iniciou o projeto, há 3 anos, o Recicla Orla já coletou mais de 1.000 toneladas de material reciclável na orla da zona sul do Rio, do leme ao mirante do Leblon, onde já se foram coletadas mais de 1.000 toneladas de material reciclável. Desse montante, 455 foram recolhidos em 2021 e 154 ton. em 2020.