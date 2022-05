Centro de Operações da prefeitura do Rio - Cleber Mendes/Agência O Dia

Centro de Operações da prefeitura do Rio Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 04/05/2022 15:53 | Atualizado 04/05/2022 16:31

Rio - O município do Rio entrou em estágio de mobilização na tarde desta quarta-feira (4), às 15h30, devido à previsão de pancadas de chuva moderada para as próximas três horas.Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva moderada a forte se aproximam da cidade, com previsão de atingir parte da Zona Norte (Ilha do Governador e Irajá) na próxima hora. Outros núcleos de chuva fraca atuam em alguns pontos do município, principalmente na Zona Oeste.