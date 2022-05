Chuva já atingirá o Rio nesta quarta-feira - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 04/05/2022 14:48 | Atualizado 04/05/2022 14:50

Rio - Apesar de ter feito sol nos últimos dois dias, o tempo promete mudar no Rio. De acordo com o Climatempo, há previsão de chuva com raios para esta tarde e esta noite. Além disso, o frio também chegará na cidade. Ventos estarão moderados, com rajadas fortes durante a noite.

Neste momento, segundo o Centro de Operações Rio (COR), núcleos de chuva atuam na Baía de Sepetiba e região do Médio Paraíba, e seguem se aproximando da cidade. Para a próxima hora, a previsão é de que esses núcleos atinjam a Zona Oeste, causando pancadas de chuva moderada.

Na quinta-feira (5), o céu tende a ficar nublado com chuva fraca a moderada e isolada a qualquer momento. Segundo o Alerta Rio, a temperatura máxima terá um declínio, prevista de 28 °C, e a mínima de 19 °C.

Já na sexta-feira (6), a previsão aponta céu nublado a parcialmente nublado, com ventos moderados a forte e sem chuvas. A temperatura seguirá em queda, com uma máxima de 25 °C e mínima de 17 °C.

No sábado (7), o sol chega a aparecer entre nuvens e chove rápido entre a tarde e a noite. A temperatura máxima prevista é de 25º C, e a mínima de 17º C. Por fim, no domingo de Dia das Mães (8), o sol volta a aparecer, mas há previsão de chuva durante a manhã e à noite. Os termômetros marcarão 26º C de máxima, e 16º C de mínima.