A pequena Karina perdeu a vida quando estava com os pais perto de casa vítima de uma bala perdidaFoto; Redes sociais

Publicado 04/05/2022 14:48

Rio - Uma menina carinhosa e querida por todos foi como Karina Sobral de Souza, de 9 anos, foi descrita pela mãe. A criança morreu no último domingo (1º) após ser atingida por uma bala perdida quando voltava para casa, após lanchar no bairro de Volta Fria, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Ana Carla Sobral, 41, contou que a perda da filha mais nova abalou toda a família da vítima e que não consegue dormir desde que o crime aconteceu."Era uma criança muito carinhosa, maravilhosa. Ela não era uma criança de ficar na rua, era caseira, carinhosa com todo mundo, bondosa. Ela gostava de brincar de boneca, de casinha, era uma criança muito boa, adorava estudar. Era amada pela família e por todos. Foi uma perda que por dentro de mim está um buraco. A minha família está abalado, não tem chão, eu não consigo dormir, não tenho chão para nada", lamentou a mãe da menina. Na manhã desta quarta-feira (4), o autor do tiro que matou a criança foi preso. Mattheus dos Santos Machado, conhecido como "Coroa", de 20 anos, foi encontrado escondido na casa do pai, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Na segunda-feira (2), outro envolvido no crime, Felype da Silva Ribeiro, 18, foi preso quando seria executado por traficantes, no Morro da Glória, também em Angra dos Reis."Eu espero que a justiça seja feita, que ele pague por todo o mal que ele fez para uma criança inocente. Uma criança que não tinha um pingo de ruindade, só tinha amor dentro do coração dela. Ela era uma criança que tinha muito amor por todos e era amada por todos, Angra inteira amava ela. Eu não quero que fique impune", declarou Ana Carla.Segundo a mãe, a filha havia pedido para o padrasto comprar um espetinho de churrasco noite de domingo e, quando voltavam para casa, no bairro da Volta Fria, a menina foi baleada. A criança foi atingida no pescoço quando "Coroa", que estava sendo levado em uma motocicleta por Felype, tentou matar um usuário de drogas que estaria em dívida com traficantes. Entretanto, o homem fugiu e o disparo acabou acertando a menina. O corpo da vítima foi sepultado nesta terça-feira (3), no Cemitério da Serra D’Água."Eu só peço paz em Angra. Paz para todas as famílias que queiram fazer um lanche com seus filhos, paz para todas as crianças. Peço que todas as famílias tenham o direito de fazer um lanche com seus filhos em paz. Nunca aconteceu uma tragédia dessa com criança aqui na área. O mesmo mal que aconteceu com a minha filha, eu não desejo para família nenhuma. Desejo que o mal não venha acontecer com família nenhuma", desabafou Ana Carla.