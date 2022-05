Preso transportou criminoso responsável por disparo que matou criança - Reprodução

Publicado 03/05/2022 10:13 | Atualizado 03/05/2022 10:49

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (2), um criminoso envolvido na morte da menina Karina Sobral de Souza, de 9 anos, em Angra dos Reis, na Costa Verde. A criança foi atingida no pescoço por uma bala perdida, na noite do último domingo (1º), no bairro de Volta Fria, durante um confronto entre criminosos. Felype da Silva Ribeiro foi preso pelos crimes de homicídio e associação para o tráfico de drogas.De acordo com a 166ª DP (Angra dos Reis), agentes foram acionados para o Morro da Glória, onde Felype teria sido capturado por traficantes, na localidade conhecida como "Beco do Chocolate", para ser executado. Ao chegarem ao local, os policiais viram, em uma escadaria que dá acesso à comunidade, três suspeitos o conduzindo com as mãos amarradas nas costas. Ao perceberem a chegada da polícia, eles fugiram.Na fuga, Felype acabou sendo detido pelos agentes. A morte de Karina aconteceu durante uma troca de tiros, quando criminosos tentavam matar um usuário de drogas, identificado apenas como "Cotonete", que estaria com dívidas com os traficantes. O preso teria transportado de motocicleta, autor do disparo que matou a criança, Mattheus dos Santos Machado, conhecido como "Coroa", que segue foragido. O veículo foi apreendido.