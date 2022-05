Informações pretendem ajudar a Polícia Civil a prender envolvidos - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 03/05/2022 09:15

Rio - O Disque Denúncia de Angra dos Reis divulgou, nesta segunda-feira (2), um cartaz que pede informações que ajudem a Polícia Civil a localizar e prender os criminosos envolvidos na morte da menina Karina Sobral de Souza, de 9 anos. A criança foi atingida por uma bala perdida quando brincava na rua, no bairro de Volta Fria, no município da Costa Verde, na noite do último domingo (1º).De acordo com a 166ª DP (Angra dos Reis), Karina foi atingida no pescoço depois que tiros teriam sido disparados durante um confronto entre traficantes da localidade conhecida como Gloria I. A vítima foi encontrada já sem vida após a troca de tiros. Ainda segundo a distrital, os agentes realizam diligências para encontrar o principal suspeito do crime.