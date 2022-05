O guarda municipal Rodrigo Santos Soares, de 41 anos, foi morto a tiros no Arsenal, em São Gonçalo - REPRODUÇÃO

Publicado 02/05/2022 22:03

Rio - O sepultamento de Rodrigo dos Santos Soares, 41 anos, acontecerá na tarde desta terça-feira, no cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo. O guarda municipal morreu na noite deste domingo após ser baleado em Arsenal, no município da Região Metropolitana do Rio. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada para a ocorrência às 21h45 da noite deste domingo. Os agentes receberam a informação de que Rodrigo havia sido atacado com tiros pelos criminosos que atuam na região.

Segundo as investigações da 75ª DP (Rio do Ouro), a morte do guarda municipal pode ter sido motivada por represálias do tráfico local. O delegado Jorge Maranhão, titular da 75ª DP (Rio do Ouro), que trabalha em conjunto com agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNCSG) no caso, contou também que a pistola da vítima teria sido levada pelos bandidos e ainda não foi localizada.

