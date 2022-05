Jacaré foi atropelado na madrugada de domingo para esta segunda-feira, (2) - Reprodução

Publicado 02/05/2022 20:56

Rio - Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um jacaré de papo-amarelo atropelado na Avenida Brasil. O acidente teria acontecido na madrugada de domingo para segunda (2) na altura do bairro de Padre Miguel, na Zona Oeste.As imagens, gravadas pelo próprio motorista, mostram o jacaré com a cabeça desfigurada devido ao impacto. Conforme mostra o vídeo, o homem foi surpreendido com a presença do animal na pista.Recorrentes na Zona Oeste da cidade, as aparições de jacarés têm se tornado mais frequentes em decorrência da diminuição dos seus habitats na região. Em fevereiro deste ano, um jacaré havia sido encontrado nas areais da Praia do Recreio