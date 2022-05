Thiago Gonzaga, conhecido como Tirulipa, é apontado como diretor da organizada Jovem Fla - Reprodução de Vídeo

Publicado 02/05/2022 19:24 | Atualizado 02/05/2022 19:45

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) apresentou, nesta segunda-feira (2), denúncia de violência doméstica contra um diretor de torcida organizada do Flamengo. Thiago Gonzaga de Oliveira, conhecido como Tirulipa, apontado como líder da Jovem Fla, é acusado de ter atacado sua ex-namorada a pauladas no corpo e na cabeça por não aceitar o término do relacionamento.

De acordo com a denúncia, as agressões aconteceram no último dia 16 de abril, na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, em Copacabana, na Zona Sul. Thiago teria se revoltado com a vítima pelo fim do relacionamento e também por ter sido impedido de subir no apartamento que os dois dividiam. A mulher fez a denúncia à Polícia Civil no mesmo dia, e Gonzaga chegou a ser preso em flagrante por agentes da 12ª DP (Copacabana).



Em 19 de abril, a defesa do acusado entrou com pedido de liberdade provisória alegando a "ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva". Segundo o MP, a manutenção da prisão preventiva "é necessária não só para assegurar a instrução criminal para que a vítima possa depor, mas também para garantir a ordem pública".

Segundo o MPRJ, o porrete usado para agredir a vítima é utilizado com frequência pelo denunciado nos estádios. Thiago também é réu em caso analisado pelo4º Tribunal do Júri que apura tentativa de homicídio por brigas de torcida.

A Jovem Fla foi banida dos estádios por três anos pelo Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos em 2019, por causa de atos violentos cometidos por seus integrantes.