para avaliar punição para Grande Rio e Vila Isabel. As duas agremiações estouraram o tempo na passagem pela Avenida durante Rio - O presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, deve se reunir, no fim da noite desta segunda-feira (2), com fiscais de cronometragem dos desfiles no Sambódromo. As duas agremiações estouraram o tempo na passagem pela Avenida durante o Desfile das Campeãs , que ocorreu entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo.

O atraso das duas escolas foi de pouco mais de seis minutos, o que segundo a Liga, prevê R$ 75 mil de multa. O clima de festa das duas escolas fez com que o tempo total de desfile fosse de 76 minutos. No caso da Grande Rio, o estouro pode ser justificado pela alegria dos integrantes da agremiação que venceu seu primeiro título do Grupo Especia l.

A escola de Duque de Caxias foi a última a entrar na avenida, já na madrugada domingo, às 5h30 da manhã. A Unidos de Vila Isabel ficou em quarto na disputa pelo título do Grupo Especial, então foi a quarta a desfilar, ainda no fim da noite de sábado.

Na noite deste sábado (30), as seis escolas de samba vencedoras do Grupo Especial do Rio voltaram à Marquês de Sapucaí para o Desfile das Campeãs. Sem chuva e sem preocupações, as agremiações comemoraram as boas colocações e festejaram a volta do Carnaval.



Apesar do temporal que deixou a cidade em estágio de atenção durante a noite de sexta (29) e madrugada de sábado (30), quem foi assistir às Campeãs foi presenteado com uma festa sem chuva. O Salgueiro, sexto colocado durante a apuração, abriu a noite, entrando na avenida às 21h30. O desfile se encerrou às 5h30 com a primeira colocada, Grande Rio, que ocupou a Sapucaí com a alegria de uma vitória inédita.