Publicado 26/04/2022 18:29

Grande Rio, grande campeã do RJ Cléber Mendes / Agência O Dia

A escola de samba Acadêmicos do Grande Rio venceu, a disputa do carnaval do Rio de Janeiro. As notas foram reveladas durante a apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro. O enredo criticou a intolerância religiosa, através de homenagem a Exu, divindade das religiões de matriz africana.

Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro das principais notícias dos famosos e da TV

Escola ficou em primeiro lugar seguida de Beija-Flor (2º lugar), Viradouro (3º lugar), Vila Isabel (4º lugar), Portela (5º lugar). Com enredo coeso e bateria afinada, a Grande Rio empolgou a Marques de Sapucaí. As agremiações atravessam a Sapucaí mais uma vez no Desfile da campeãs, no próximo sábado (30).

Com votos muito diversificados, A Grande Rio perdeu apenas três décimos no quesito Samba-enredo, em todos os outros quesitos, a escola gabaritou.

Leia Também

Leia Também

A Grande Rio desmistificou o orixá Exu, que nas religiões de matriz africana representa o mensageiro entre o mundo dos humanos e o espiritual. As fantasias e várias alegorias eram feitas de material reciclável, discutindo também a importância da sustentabilidade.

Essa é a primeira vez que a Grande Rio ganha o primeiro lugar no Grupo Especial. A última vez que a agremiação foi campeã, foi em 1992, quando ainda estava no Grupo de Acesso, o atual Série Ouro. Os maiores títulos da escola foram como vice-campeã nos carnavais de 2006, 2007, 2010 e 2020.