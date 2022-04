I IG - Esporte

Publicado 11/04/2022 00:00

Na súmula do jogo com o Vila Nova, em São Januário, o árbitro Leandro Pedro Vuaden relatou o arremesso de objetos no campo por parte de torcedores do Vasco. Foram relatados dois episódios pelo juiz. No primeiro, ele disse que o auxiliar técnico do Vila Nova, Rafael Gonçalves, entregou um chinelo ao quarto árbitro afirmando que o mesmo havia sido arremessado por torcedores do Vasco.

Depois, Vuaden citou um caso mais grave que aconteceu no final do jogo: "Após o término da partida, quando os jogadores da equipe do Vasco da Gama se dirigiam ao túnel de acesso do vestiário, torcedores do Vasco da Gama próximos arremessaram vários copos com líquidos, não atingindo nenhum jogador", relatou.

Caso a procuradoria do STJD ofereça denúncia com base no relato de Vuaden, o Vasco pode ser enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Como punição, o clube pode receber multa de R$ 100 a R$ 100 mil e perder até dez mandos de campo.