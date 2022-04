I IG - Esporte

Publicado 08/04/2022 00:00

A reapresentação do Flamengo ocorreu ontem pela manhã, no Ninho do Urubu, e teria um componente atípico, embora agendado: reunião entre membros de torcidas organizadas e jogadores do clube, alinhavada por Marcos Braz, vice-presidente de futebol.

No entanto, não houve o encontro no Centro de Treinamento, após pressão de grupos políticos e membros da diretoria rubro-negra.

Marcos Braz se viu forçado a cancelar o encontro com torcedores no CT já que também havia cancelado uma reunião com conselheiros do Fla, que seria realizada na quarta-feira, depois que os mesmos cobraram "mais profissionalismo" ao departamento de futebol através de uma carta.