Arrascaeta é o maestro do time rubro-negro na Era Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Arrascaeta é o maestro do time rubro-negro na Era Paulo Sousa Gilvan de Souza/Flamengo

I IG - Esporte

Publicado 22/03/2022 00:00

O Flamengo venceu o Vasco nos dois jogos realizados pelas semifinais do Carioca e se classificou à decisão sem sofrer gols, inclusive, o que acentuou os bons números de Paulo Sousa à frente do clube. O aproveitamento chegou a 80,5%, por exemplo. Ao todo, são 12 jogos do português sob o comando do Fla, sendo 11 pelo Cariocão e um pela Supercopa do Brasil, que terminou empatado no tempo regulamentar e, nos pênaltis, o Atlético-MG levou a melhor.

Nos 90 minutos, a única derrota do Rubro-Negro do Mister ocorreu no Fla-Flu, na Taça Guanabara. São nove vitórias, dois empates e uma derrota, com 29 gols marcados e nove sofridos, até aqui. Gabigol, com nove bolas na rede, Arrascaeta, com cinco, e Pedro, autor de três tentos em 2022, são os principais goleadores da Era Paulo Sousa.

Já em relação a assistências, há três atletas que estão no topo, com quatro passes para gols: Lázaro, Vitinho e Arrascaeta. Quanto a números defensivos, João Gomes lidera o quesito, com 29 (em 11 jogos).