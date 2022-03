Publicado 16/03/2022 21:07

Sabrina Sato deixa Record TV Reprodução/Instagram

A apresentadora Sabrina Sato anunciou, na tarde desta quarta-feira (16), o fim do contrato com a Record TV após oito anos. Sabrina trocou a emissora do bispo Edir Macêdo pela Globo.

"Eu cresci como mulher, como pessoa. Amadureci muito. Tive meu próprio programa de TV, apresentei reality show. Me tornei mãe, o meu melhor e maior papel. Vocês sempre me assistindo, viram meus tombos e tropeços também. Muitos aprendizados", disse Sabrina.

A partir do dia 30 de março, Sabrina Sato estará na apresentação da nova temporada do programa "Saia Justa", do GNT, canal do Grupo Globo.