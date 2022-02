Centroavante tem aproveitado chances com gols decisivos - Marcelo Cortes / Flamengo

I IG - Esporte

Publicado 25/02/2022 00:00

O Palmeiras foi atrás de um dos mais desejados centroavantes do futebol nacional: Pedro. Acontece que o Flamengo que rejeitou imediatamente a tentativa. Mas deixou um recado para o clube presidido por Leila Pereira, dona da Crefisa. A multa rescisória para clubes brasileiros é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 572,41 milhões), enquanto para o exterior é de 60 milhões de euros (R$ 343 milhões).

Com isso, dificilmente a negociação terá sequência e ele ficará na Gávea, segundo o portal Goal. Pedro e seu estafe avaliariam a mudança caso o Rubro-Negro aceitasse a proposta palmeirense, cujos valores e modelo não foram revelados.

No Flamengo desde 2020, Pedro é bem avaliado e conta com ótimos números, mas jamais se firmou como titular - seja com Jorge Jesus, Domènec Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho.

Em 2022, sob o comando de Paulo Sousa, o centroavante tem ganhado mais minutos ao lado de Gabigol, e já marcou três gols em cinco jogos, sendo quatro como titular. Após atuar por empréstimo em 2020, Pedro foi comprado pelo Flamengo, em janeiro de 2021, por R$ 102 milhões e assinou contrato até dezembro de 2025. Em 105 jogos pelo Rubro-Negro, são 44 gols e 10 assistências do camisa 21.