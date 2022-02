I IG - Esporte

Publicado 22/02/2022 00:00

Nesta temporada, o Millonarios teve nove jogos, sendo oito deles pelo Apertura, campeonato local, e um amistoso com o Emelec. Foram cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, com oito gols marcados e quatro sofridos. Uma das grandes apostas é Álvaro Montero, goleiro da colombiana.

O técnico Alberto Gamero não quer dar mole para o azar e garante que fará com que o seu time aproveite a altitude de Bogotá: 2.552 metros acima do nível do mar.

"Nesses tipos de jogos, quando pesa a altitude ou o calor, muitas vezes as equipes têm que saber aproveitar. Se para eles pesa, podemos colocar intensidade de jogo e ter um favorecimento nesta partida. Mas temos que fazer por onde, evitar que o jogo fique concentrado só em uma região, evitar parar muito o jogo... O ritmo nós que temos que dar, e vejo a equipe bem preparada fisicamente e emocionalmente para pôr muita intensidade na partida", disse.