I IG - Esporte

Publicado 20/02/2022 00:00

Na reta final da Taça Guanabara, Botafogo e Flamengo se enfrentam quarta-feira, às 20h, no Niltão. Para o duelo, serão disponibilizados 24.999 ingressos, que custam entre R$ 25 e R$ 60. As vendas online já iniciaram, enquanto as físicas terão início amanhã.

Os postos de venda física serão no próprio Niltão e na sede de General Severiano para a torcida alvinegra. Já os rubro-negros poderão adquirir os bilhetes na Gávea. Não haverá venda no dia do jogo, somente de forma online.

O maior público no estádio na temporada, até o momento, foi no Fla-Flu: 20.485 presentes. O Botafogo projeta o maior público do ano, e os sócios dos dois clubes terão 50% de desconto no valor dos tickets.

Valores dos ingressos: Botafogo - Leste Inferior - Inteira a R$ 60 e Meia a R$ 30; Leste Superior - Inteira a R$ 50 e Meia a R$ 25. Flamengo - Oeste Inferior - Inteira a R$ 60 e Meia a R$ 30; Oeste Superior - Inteira a R$ 50 e Meia a R$25. Sócios-torcedores dos dois clubes possuem 50% de desconto no valor do ingresso (meia-entrada).

Pontos de venda física - Botafogo: Niltão (Bilheteria Norte) e General Severiano - amanhã e terça-feira. Flamengo: Gávea amanhã e terça-feira.

A comprovação da vacinação é obrigatória e se dará no momento do acesso ao estádio. É preciso apresentar o Passaporte da Vacina do Rio de Janeiro (carteira impressa ou no aplicativo do ConecteSUS), juntamente com um documento oficial com foto.