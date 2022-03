Junto com o compatriota e jogador do Galo, Eduardo Vargas, Isla, que estaria gripado, tira onda em noitada - Reprodução Instagram

Junto com o compatriota e jogador do Galo, Eduardo Vargas, Isla, que estaria gripado, tira onda em noitadaReprodução Instagram

I IG - Esporte

Publicado 01/03/2022 00:00

Terceiro da lista de Paulo Sousa para a lateral direita e um dos jogadores mais contestados pela torcida rubro-negra, embora seja titular da seleção chilena - não quer dizer muita coisa -, Isla alegou um forte quadro viral de gripe e, por isso, foi vetado pelo departamento médico para não ser relacionado para o jogo com o Resende, anteontem.

Mas o que ninguém sabia é que o jogador tinha outras programações para o domingão à noite. Sem a menor cerimônia e pouco se importando com a repercussão com a diretoria e torcedores, ele postou em suas redes sociais que estava, na realidade, curtindo a noitada.

O Flamengo já divulgou que multará o atleta e cobrará explicações sobre o episódio, apesar dele não ter como explicar o inexplicável.

Nas imagens divulgadas pelo atleta, lançou um vídeo dançando com uma mulher, uma foto ao lado de Eduardo Vargas, compatriota e jogador do Atlético-MG, bem como imagens do aniversário de sua filha (pela manhã).

Isla participou de apenas três jogos em 2022 para o Flamengo e dificilmente Paulo Sousa seguirá com ele. Em seu último ano de contrato, está atrás de Rodinei e Matheuzinho nos treinamentos. Ambos têm se apresentado melhor nas atividades e nos jogos.