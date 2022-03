Danilo Gentili - Reprodução

Publicado 17/03/2022 00:00

O Ministério da Justiça mudou a classificação indicativa do filme 'Como se tornar o pior aluno da escola' (2017), com Danilo Gentili e Fábio Porchat no elenco. Em despacho publicado ontem no Diário Oficial da União, a pasta afirma que "tendências de indicação como coação sexual; estupro, ato de pedofilia e situação sexual complexa" determinaram a mudança de recomendação etária para 18 anos — na época da estreia do longa-metragem nos cinemas, há cinco anos, o próprio ministério havia classificado a produção como recomendada para maiores de 14 anos.

O documento assinado pelo secretário José Vicente Santini também sugere que o filme seja exibido após as 23h em TV aberta. "A nova classificação etária, com os devidos descritores de conteúdo, deve ser utilizada em qualquer plataforma ou canal de exibição de conteúdo classificável em até cinco dias corridos", diz o texto.

A decisão foi publicada um dia depois de o Ministério da Justiça censurar a exibição da comédia em plataformas de streaming após a obra de ficção ser atacada por bolsonaristas devido a uma cena em que crianças sofrem assédio sexual de um personagem adulto, interpretado por Porchat. O órgão comandado pelo ministro Anderson Torres estabeleceu, em caráter cautelar, que todas as plataformas de streaming suspendam a exibição da produção — se a ordem não for cumprida em cinco dias, uma multa diária de R$ 50 mil será aplicada às empresas.