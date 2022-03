I IG - Esporte

Publicado 22/03/2022 00:00

Entra geração, sai geração e o Vasco segue produzindo jogadores para as categorias de base da Seleção Brasileira. Desta vez são três os convocados para um torneio do Sub-17, em País de Gales: o goleiro Phillipe Gabriel, o meia Matheus Ferreira e o atacante Rodrigo Pacujá. Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruzmaltino:

"Três Meninos da Colina foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17, que contará com atletas nascidos nos anos de 2006 e 2007, para a disputa do Torneio UEFA Desenvolvimento, no País de Gales."

Os confrontos serão nos dias 9, 11 e 14 de abril, contra País de Gales, Espanha e Turquia, respectivamente.