Meia Nenê e Pedrinho exibem orgulhosos a marca dos seus pés ao lado de Roberto Dinamite, maior ídolo do Gigante, que aplaudeTwitter/Maracanã

Publicado 30/03/2022 00:00

Personagens marcantes da história do Vasco, Nenê e Pedrinho foram eternizados, ontem, na Calçada da Fama do Maracanã. A cerimônia reuniu torcedores, levou o samba da Bateria da Rocinha e contou com a presença do maior ídolo cruzmaltino Roberto Dinamite.

Nenê disputou 157 partidas com o Manto do Gigante e balançou as redes 53 vezes. Na atual temporada, o meia-atacante entrou em campo 11 vezes, marcou cinco gols e deu quatro assistências. No Rio, ainda atuou pelo Fluminense, com 116 jogos e 28 gols.

Em duas passagens, o atleta acumula feitos importantes pelo Vascão. Ele se tornou o segundo maior artilheiro do clube no século XXI com 53 gols, atrás de Romário, que meteu 131 tentos.

"O torcedor mais apaixonado que eu já vi de um clube é o do Vasco. Não importa a situação, estão sempre apoiando. Eles construíram o estádio, lutaram contra o racismo, eu tenho muito orgulho do clube que represento hoje. Eu amo esse clube", disse Nenê.

Ex-jogador do Vasco e atual comentarista, Pedrinho lembrou de momentos marcantes no Maraca. Aos 44 anos, ele se emocionou ao falar do início da carreira, que incluiu passagens por Palmeiras, Flu, Santos, Figueirense e Olaria.

"Toda vez que o assunto é Vasco me comove muito. Eu cheguei no clube com seis anos, não tinha dinheiro, o treinador de futsal me levava pros jogos e me deixava no banco. Eu nasci em São Januário. O Maracanã é especial, de fato. Mas São Januário é diferente", disse Pedrinho, que marcou 47 gols pelo Vasco.