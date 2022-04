Mister olha para além do horizonte e pensa em como vencer o Fluminense e ser campeão carioca - Paula Reis / Flamengo

Mister olha para além do horizonte e pensa em como vencer o Fluminense e ser campeão cariocaPaula Reis / Flamengo

I IG - Esporte

Publicado 01/04/2022 00:00

Paulo Sousa não se esquivou de suas falhas no vexame para o Fluminense, anteontem, no primeiro jogo da final do Carioca. E nem podia. Em nenhuma partida, ele repetiu a mesma escalação e, em quase todas, fez testes, experiências... Filipe Luís como terceiro zagueiro, Marinho e Everton Ribeiro como alas-esquerdas, João Gomes com liberdade para chegar ao ataque, a insistência em Léo Pereira, o "perdão" a Isla. Um time sem padrão técnico e, principalmente, tático.

E o português que fique com os olhos bem abertos: se perder o título do Estadual e começar mal a Libertadores (tem jogo na terça no Peru com o Sporting Cristal) e o Brasileiro (estreia dia 10 contra o Atlético-GO, fora de casa), a sua "cabeça" será pedida por todos os lados.

"Sem dúvida, as transições que tiveram, os contra-ataques vieram de muito de infelicidades individuais dos nossos jogadores. Mas o fato é que não tivemos tão bem como a equipe tem de qualidade e bola. Repito, tivemos decisões errôneas individuais e coletivas. Tecnicamente tentamos acelerar demais o jogo com muito poucas situações, sobretudo no passe de pouca qualidade. Onde nós temos muita qualidade. Mas tenho a minha parcela de culpa", disse o Mister, que nem precisava citar essa última frase. A Nação e o mundo inteiro sabem disso.