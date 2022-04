Maior do Mundo vai ficar pequeno na final do Carioca, amanhã - Reprodução

Publicado 01/04/2022 00:00

O segundo jogo da grande final do Carioca terá casa cheia no Maracanã. As torcidas de Fluminense e Flamengo esgotaram os ingressos para a partida de amanhã, às 18h, que decidirá quem fica com a taça. O Tricolor tem ampla vantagem depois de vencer a ida por 2 a 0.

Anteontem, o público presente ficou na casa de quase 53 mil pessoas. Com muita dificuldade para comprar os ingressos, a torcida do Fluminense não conseguiu encher o Setor Sul, mas o cenário será diferente no jogo da volta.

Apesar dos pedidos e reclamações dos torcedores, o Tricolor não dificultou a compra por parte dos rubro-negros.

A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios do Fluminense. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso.

Torcedores e sócios-torcedores do Flamengo que efetuarem a compra online deverão, obrigatoriamente, realizar a troca do voucher pelo ingresso físico da partida, em um dos pontos disponíveis.

Tanto para tricolores quanto para flamenguistas, é necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 na compra dos ingressos e na entrada ao estádio.