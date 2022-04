Jogadores do equipe inglesa comemoram vitória na casa do rival - AFP

Publicado 06/04/2022 00:00

O Liverpool saiu na frente no confronto das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Benfica no Estádio da Luz, vencendo o jogo da ida por 3 a 1. Os gols foram marcados no 1° tempo por Konaté, Mané e Luis Díaz. Darwin Núñez marcou o gol que deu sobrevida aos Encarnados.

Era questão de tempo para que o Liverpool marcasse e o gol veio: Aos 16 minutos, Konaté testou firme para baixo e colocou os Reds na frente. Os ingleses chegaram ao segundo gol, aos 33: Luis Diaz tocou de cabeça para Mané concluir.

Aos 3 minutos do 2º tempo, o Benfica diminuiu com o artilheiro Darwin Nuñez, que marcou seu 28° gol na temporada. Já no fim, o Liverpool matou o jogo: aos 43, Luis Díaz deixou todo mundo pra trás e marcou o terceiro dos Reds, fechando a conta no Estádio da Luz.

A partida de volta acontece no próximo dia 13, às 16h, em Anfield. O Liverpool pode até perder por um gol de diferença para avançar. O Benfica terá uma difícil missão de vencer por três gols para poder se classificar.