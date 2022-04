I IG - Esporte

Publicado 11/04/2022 00:00

Após o empate com o Santos, o zagueiro David Braz comentou sobre as chances do Fluminense neste Brasileirão, e que há outras equipes que estão com vantagem, mas não descartou a possibilidade de uma briga por título:

"Todos os grandes são favoritos. Tem equipes que se reforçaram bem e estas acabam saindo na frente como nos últimos anos com Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras. Vejo outras equipes que estão se reforçando bem. É questão de encaixar, também tem isso. As coisas acontecem dentro de campo. Coloco o Corinthians e o Inter também na briga. Também queremos entrar nesse 'bolo'".