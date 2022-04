Meter a bola nas redes | | O Dia

Bruno Henrique, de cabeça, garantiu o primeiro ponto do Fla no Brasileirão - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/04/2022 00:00

O Flamengo estreou no Campeonato Brasileiro 2022 com um empate em 1 a 1 com o Atlético Goianiense, fora de casa. O resultado não foi o que o torcedor esperava, assim como a atuação, mas poderia ter sido pior se não fosse o gol de Bruno Henrique aos 40 minutos do segundo tempo, impedindo a derrota do Rubro-Negro. Esse foi o 79º tento do atacante pelo time da Gávea - 3º no ano -, o 42º em jogos do Brasileirão.

Bruno agora se isola como o terceiro maior artilheiro do clube na história da Série A, deixando para trás Bebeto, que teve duas passagens pela equipe - uma no início dos anos 80 e a outra aconteceu em 1996.

Apenas Zico e Gabigol aparecem à frente do atual camisa 27. Confira os maiores artilheiros do Flamengo na história do Brasileiro, entre 1971 e 2022, segundo levantamento site Lance! junto ao portal OGol:

1º) Zico: 135 gols em 249 jogos; 2º) Gabigol: 51 gols em 73 jogos; 3º) Bruno Henrique: 42 gols em 89 jogos; 4º) Bebeto: 41 gols em 95 jogos; 5º) Renato Abreu: 40 gols em 164 jogos; 6º) Romário: 37 gols em 62 jogos; 7º) Nunes: 34 gols em 68 jogos; 8º) Petkovic: 31 gols em 98 jogos; 9º) Tita: 29 gols em 101 jogos; e 10º) Léo Moura: 29 gols em 315 jogos.