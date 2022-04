I IG - Esporte

Publicado 14/04/2022 00:00

Maior = superior, melhor, supremo, maioral, máximo, soberano... Este é Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco e um dos gigantes do futebol brasileiro. Em tratamento de câncer no intestino, ele fez aniversário ontem e ninguém deixou passar batido.

"Nesta quarta-feira, 13 de abril, celebramos o aniversário do maior ídolo da história do Club de Regatas Vasco da Gama! Feliz aniversário, Carlos Roberto de Oliveira. O NOSSO DINAMITE!", publicou o Gigante nas redes sociais.

E por que maior? Simples. Ele é tão Gigante quanto ao Gigante da Colina. Só olhar os números abaixo:

1) 1.110 jogos vestindo o Manto Cruzmaltino;

2) Maior artilheiro do Vascão: 708 gols marcados;

3) Maior artilheiro dos clássicos cariocas. Meteu 36 gols no Fluminense, 27 no Flamengo e 25 no Botafogo;

4) Maior artilheiro de São Januário: 184 tentos.

5) Maior artilheiro do Campeonato Carioca: botou 279 bolas nas redes;

7) Maior artilheiro do Campeonato Brasileiro: 190 gols.