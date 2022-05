Publicado 03/05/2022 00:00

O prazo para regularização do título eleitoral acaba amanhã. Os próximos anos serão decisivos para o país e para o estado. Abrir mão do voto é fechar os olhos para as crises que vivemos.



Ações mais efetivas de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya são urgentes. A notícia de que a cidade está em situação de alerta para a infestação pelo Aedes aegypti era esperada. Novamente vamos sofrer por algo que poderia ser evitável, se ações durante todo o ano fossem realizadas.