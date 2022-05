O caso está sob investigação da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) - Reprodução/Google Maps

Publicado 11/05/2022 14:00

Rio - O corpo de um homem foi encontrado dentro de um carro na manhã desta quarta-feira (11) no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a PM, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados na Rua Expedicionário Clóvis da Cunha Paz e Castro e encontraram a vítima, que não foi identificada, amarrada. Eles isolaram a área até a chegada da perícia.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), responsável pelo caso, realizou a perícia no local. A distrital segue realizando diligências para apurar a autoria e a dinâmica do crime. A investigação está em andamento.

A Defesa Civil foi acionada no local e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.