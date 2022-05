Drogas encontradas na bagagem de mulher presa no Aeroporto do Galeão - Divulgação / PRF

Publicado 11/05/2022 12:44 | Atualizado 11/05/2022 12:48

Rio - Policiais da Delegacia Especializada no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN), em conjunto com agentes da Receita Federal, prenderam em flagrante na manhã desta quarta-feira (11) uma mulher que tentava entrar com 11,5 kg de maconha no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Federal (PF), a mulher desembarcou de Manaus (AM), com destino a cidade do Rio. Ainda de acordo com a corporação, a droga foi encontrada na bagagem da passageira durante uma fiscalização de rotina feita pelos policiais.

A suspeita foi detida em flagrante e encaminhada ao DEAIN, onde irá responder pelo crime de tráfico de drogas. A pena deste crime pode chegar a até 15 anos de prisão.