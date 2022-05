PF encontrou 3kg de cocaína no forro da bagagem de passageira, no Galeão. - Reprodução

PF encontrou 3kg de cocaína no forro da bagagem de passageira, no Galeão. Reprodução

Publicado 08/05/2022 17:05

Na noite do último sábado (7), uma mulher foi presa em flagrante por transportar 3kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A passageira de 31 anos embarcou em Foz do Iguaçu, no Paraná, e desembarcou no Galeão. A mulher tinha como destino a cidade de Barcelona, na Espanha, com escala em Paris, na França.

A cocaína foi encontrada pela Polícia Federal em fiscalização de rotina da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN). A droga estava escondida no forro da bagagem.

A mulher foi encaminhada à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, e vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, com pena pode chegar até 15 anos de reclusão.