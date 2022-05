Ingrid Munk, de 25 anos, diz ter sido abordada no recuo da bateria. - Reprodução

Publicado 08/05/2022 20:26 | Atualizado 08/05/2022 20:39

A Polícia Civil já elaborou um retrato falado do suspeito de ter estuprado a jovem Ingrid Munk, de 25 anos, na Marquês de Sapucaí, durante o desfile das campeãs, no madrugada do dia 1º deste mês. Leonardo Pessoa, advogado que representa a vítima, vai comparecer nesta segunda-feira à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), no Centro do Rio. As informações são da TV Globo.

Segundo Ingrid, ela acompanhava o fim do desfile da Grande Rio, o agressor a teria puxado para um corredor pouco movimentado, que fica embaixo das estruturas da arquibancada, e começou a forçar relações sexuais. A Polícia Civil investiga o crime e o retrato falado do suspeito já foi feito pela vítima.

"Ele me imprensou contra as grades do corredor. Sempre usando força. Passou a mão nas minhas partes íntimas. Querendo me beijar à força e se preparava para continuar. Ele só parou porque eu comecei a gritar. Gritei tanto que algumas pessoas ouviram e quando elas começaram a se aproximar, por medo, ele me soltou", lembrou Ingrid em entrevista a O DIA.

Ingrid foi até a Deam na quarta-feira passada (4) para fazer o retrato falado do homem que a atacou. "Eu gravei as características dele e confio muito que a polícia vai conseguir prender. Tenho certeza de que ele não tentou isso só comigo, então acho que mais pessoas devem denunciar. Estou muito confiante de que vai haver justiça", afirmou a jovem.