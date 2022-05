Família e amigos lamentam morte de jovem baleado na Barreira do Vasco. - Sandro Vox / Agência O Dia

Família e amigos lamentam morte de jovem baleado na Barreira do Vasco. Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 08/05/2022 15:57 | Atualizado 08/05/2022 16:22

Corpo de jovem baleado na Barreira do Vasco foi sepultado na tarde deste domingo, no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Norte do Rio. Ruan Limão do Nascimento, 27 anos, morreu na última sexta-feira (6) após ser atingido por um tiro enquanto ir cortar o cabelo.

fotogaleria

Ao fim do velório, amigos soltaram fogos e aplaudiram o jovem. Torcedor do Vasco da Gama e conhecido por frequentar o estádio, Ruan foi homenageado com o hino do time carioca.



Familiares e amigos da vítima lamentaram a morte de Ruan e pediram justiça pelo ocorrido. Segundo testemunhas, não havia operação no momento em que o jovem foi atingido. A família alega que o disparo partiu de policiais militares. O irmão do jovem, Renan Limão, afirmou que PMs à paisana atiraram em Ruan.

"Não teve operação no dia que mataram meu irmão, mas teve ontem pra falar que lá tem isso, tem aquilo [violência]. Foi um negócio muito rápido, acertaram meu irmão pelas costas, logo depois colocaram ele dentro do porta-malas. Foi tão rápido que ninguém conseguiu filmar. A única informação que tínhamos é que um carro vermelho passou e mataram meu irmão. A polícia não deu informação nenhuma, ninguém sabia de nada. A gente que deduziu que ele estaria no Souza Aguiar", disse Renan.

Vestindo uma camisa com a frase 'Feliz Dia das Mãevó', Bianca Limão, mãe de Ruan, também falou sobre o ocorrido e pediu justiça.

"A versão que me falaram é que ele estava na fila do salão aguardando a vez dele pra cortar o cabelo. Depois, a polícia entrou, deu um tiro nas costas dele e botou ele no porta-malas, como se meu filho fosse um bicho. Meu filho estava vivo, meu filho é inocente, não fazia mal pra ninguém, era querido, tranquilo. Ele tinha as doideiras dele do Vasco, mas não fazia mal pra ninguém", disse Bianca.

"Espero que façam um bom trabalho e que coloquem os verdadeiros culpados atrás das grades. É isso que eu quero, todos eles presos. Não quero dinheiro, não quero fama, nada. Sou uma pessoa humilde, mas nessa parte eu tenho certeza que dinheiro nenhum vai pagar a vida do meu filho, não vai me trazer de volta. Não quero um cala boca, eu quero a justiça seja feita", completou.

Bianca ressaltou a paixão que Ruan tinha pelo time do coração e disse que o filho tinha ido cortar o cabelo para o Dia das Mães, neste domingo.

"Ele tinha muitos amigos, era querido por todos. Vascaíno doente, ninguém podia falar mal do time dele. Nos últimos momentos antes de tudo acontecer, ele tinha dito assim: 'Amanhã tenho que ir no salão pra cortar o cabelo pra ficar bonito pro teu dia, o Dia das Mães'. Perguntei pra ele o que ele iria me dar [de presente] e ele respondeu: 'Eu'", contou.