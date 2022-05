Engenheiros da Prefeitura do Rio estimam que tenha sido investido R$ 15 milhões na construção - Divulgação/SEOP

Rio - A Prefeitura do Rio realizou na manhã desta quarta-feira (11) uma operação de demolição de um prédio de sete andares, na Rua DW, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. De acordo com o órgão, a construção é investigação por possível envolvimento da milícia. A edificação possuía oito apartamentos por andar, totalizando 40 unidades construídas até o momento. Engenheiros estimam que cerca de R$ 15 milhões já tenham sido investidos nas obras.



Na semana passada, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) tentou demolir a construção, mas foi impedida pela Justiça. Nesta quarta, a Procuradoria Geral do Município conseguiu derrubar a decisão judicial e prosseguir com a demolição da edificação. Na semana passada, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) tentou demolir a construção, mas foi impedida pela Justiça. Nesta quarta, a Procuradoria Geral do Município conseguiu derrubar a decisão judicial e prosseguir com a demolição da edificação.

"A Procuradoria Geral do Município conseguiu reverter uma decisão judicial liminar que impedia a demolição de um prédio no Recreio dos Bandeirantes, nas imediações da comunidade do Terreirão. Dessa forma, hoje estamos aqui para demolir essa construção totalmente ilegal e seguir nosso trabalho de impedir o crescimento desordenado da cidade, proteger a vida das pessoas e asfixiar financeiramente essas organizações criminosas", destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Segundo Carnevale, nesse caso específico existem investigações do Ministério Público que apontam para o envolvimento do crime organizado nessas obras.

De acordo com a Seop, a construção não atende nenhum parâmetro de legislação urbanística do local como ocupação do terreno, gabarito, afastamento frontal e taxa de ocupação. Desde o início do ano a Secretaria de Ordem Pública já realizou cerca de 300 demolições de unidades de construções irregulares.

Também participaram da ação a Secretaria de Conservação, Guarda Municipal, Águas do Rio e a Gerência de Fiscalização de Estacionamento e Reboques.