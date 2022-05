Disque Denúncia, auxiliou os policiais a receberam informações do grupo de milicianos estariam extorquindo comerciantes da localidade da Tijuquinha - Reprodução

Publicado 11/05/2022 22:06 | Atualizado 11/05/2022 22:33

Rio - A Polícia Judiciária Militar prendeu, com informações do Disque Denúncia, na tarde desta quinta-feira (11), três suspeitos de envolvimento em um grupo de narcomilicianos que age na comunidade da Tijuquinha, Zona Oeste do Rio.

Os policiais receberam a informação que os criminosos estariam extorquindo comerciantes da localidade. Após a denúncia, os agentes foram até a Estrada da Barra da Tijuca e localizaram e prenderam os bandidos em flagrante. Com eles, foram apreendidos três telefones celulares e R$ 1.490 em dinheiro.

Os três presos e material apreendido foram levados para 16 ª DP (Barra da Tijuca). Os detentos serão encaminhados para unidade prisional, onde ficarão à disposição da Justiça, e responderão pelo crime de organização criminosa.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça e grupo de milicianos nos seguintes canais de atendimento:

WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849 – 6099

(21) 2253 – 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox):https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados(mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.