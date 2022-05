Confronto com a PM acaba com um morto e um ferido no morro do Borel - Divulgação

Publicado 11/05/2022 22:19

Rio – Dois suspeitos morreram e outros dois foram presos, na tarde desta quarta-feira (11), após atacarem policiais no Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte. Durante a ocorrência foram apreendidas três pistolas, diversas munições e entorpecentes.

A corporação informou que equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Borel realizavam policiamento na região, quando foram atacadas a tiros. Houve confronto e dois criminosos foram atingidos, não resistindo aos ferimentos.

Um dos suspeitos era conhecido como “Coquinho”, integrante do crime organizado local e possuía dez anotações criminais. O segundo também era membro do bando e possuía cinco anotações por crimes diversos.

Outros dois criminosos também foram presos na ação. Um deles, apelidado de “Índio”, possuía um mandado de prisão em aberto. O outro era conhecido como “Guerreiro”. Ambos são apontados como integrantes do crime organizado que comanda as ações na comunidade da Tijuca.