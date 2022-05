Projeto de Lei prevê que taxas para solicitar primeira habilitação possam ser parceladas - Divulgação / Detran-RJ

Publicado 11/05/2022 21:25

Rio - A Lei 7.859/18, que autoriza o Detran a parcelar o pagamento de multas de trânsito, pode ser atualizada para prever a mesma modalidade de pagamento para as taxas de emissão da 1ª habilitação. É o que prevê o Projeto de Lei 4.679/21, do deputado André Corrêa (PP), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única, nesta quarta-feira (11). O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.



O pagamento também poderá ser realizado através de cartões de crédito ou débito. "A presente proposição tem o escopo de atender ao pleito de vários cidadãos que estão impossibilitados de requererem a 1ª habilitação face o elevado valor da taxa deste serviço, que representa o dobro do que é cobrado para a maioria dos serviços prestados pelo Detran", comentou o autor na justificativa do projeto.

Atualmente, de acordo com o site do Detran.RJ, o valor do duda a ser pago é de R$ 346,06. A taxa do reexame está avaliada em R$ 129,33.