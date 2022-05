Ginásio Experimental Tecnológico Elza Soares, no Rocha, Zona Norte - Foto: Beth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 11/05/2022 20:14 | Atualizado 11/05/2022 22:39

Rio - Após quase dois meses da inauguração, alunos do Ginásio Experimental Tecnológico (GET) Elza Soares, no Rocha, Zona Norte do Rio, sofrem com a falta de luz na unidade de educação. Em março, a Prefeitura do Rio lançou o modelo de educação, que conta com laboratórios de robótica, além de outras propostas tecnológicas. A informação foi divulgada pelo RJ2 e confirmada por O DIA.



"Acreditei na proposta e na estrutura que a escola me apresentou. É uma escola tecnológica, que de tecnológica não tem nada porque não pode usar a sala de robótica, a sala de informática. As crianças não tem uma água gelada para poder beber depois da educação física. Eles assistem aula no escuro", reclamou ao RJ2 a mãe de um dos alunos, Rute Custódio da Silva.



Secretário da escola, André Mendes de Souza afirmou à reportagem da Rede Globo que a falta de luz acontece várias vezes ao dia. "Nós temos o gerador que é da obra da escola, só que ele interrompe muitas vezes. Umas cinco, seis vezes por dia. Sem energia elétrica, só funciona mesmo o quadro branco e as pessoas. A internet, os computadores, ar condicionado ninguém consegue usar", disse.



O novo modelo de escolas municipais traz como proposta o convite aos estudantes no pensamento iniciativas inovadoras através de um trabalho interdisciplinar.



"É uma alegria muito grande inaugurar uma escola como essa. Quero que os professores da nossa rede vejam que é possível transformar a vida das pessoas por meio da educação, dos incentivos e dos estímulos adequados. No mundo atual, não podemos continuar dando aulas só com o método tradicional, temos que despertar o pensamento crítico, a reflexão e a capacidade de sonhar dessas crianças. Que elas possam olhar para a frente e dizer: eu posso chegar lá. Esse é o nosso desafio", afirmou o prefeito Eduardo Paes (PSD), na ocasião.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) afirmou que solicitou um reforço na distribuição de energia da concessionária de energia elétrica. Por conta da maior necessidade de energia, a SME disponibilizou um gerador para alimentar a unidade de educação. "Nas últimas duas semanas, em função da sobrecarga nos aparelhos geradores, a unidade tem reorganizado as atividades das turmas entre externas e internas para equilibrar a demanda por energia. A SME já requisitou a revisão dos geradores que atendem a escola", explicou.



Em nota, a Light SA afirmou que a previsão para que a energia elétrica seja restabelecida é até o dia 20 de junho. "A companhia já analisou e aprovou o projeto apresentado e realizou o estudo das condições de rede, etapa necessária para verificar as condições técnicas e de segurança. A última pendência de responsabilidade da escola foi resolvida em 19 de abril e, a partir desta data, a Distribuidora tem o prazo de até 180 dias para a realização do serviço, dado a sua complexidade, que envolve a instalação de poste, de rede de média tensão aérea, de transformador, de ramal de energia subterrânea, além da construção de linhas de duto, de acordo com a Resolução Normativa Aneel nº 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)", resaltou.