Casal chega na 32ª DP (Taquara) para prestar depoimento - Reprodução / TV Globo

Publicado 11/05/2022 19:59 | Atualizado 11/05/2022 20:54

Rio - Policiais da 32ª DP (Taquara) ouviram, na noite desta quarta-feira (11), o depoimento do casal que acompanhava o sargento Paulo César de Souza Albuquerque na madrugada da última segunda-feira (9). O objetivo é entender todos os detalhes da discussão que terminou com Mateus Domingues, atendente do McDonald's, baleado na barriga

Na manhã desta quarta, familiares e amigos da vítima fizeram uma manifestação em frente ao restaurante em que Mateus trabalhava quando levou o tiro, localizado na Taquara, Zona Oeste do Rio. O grupo pedia por justiça e levou placas como "Nem sempre o cliente tem razão" e "Uma vida vale mais que um cupom", em referência ao cupom de desconto do agressor que teria sido o motivo da discussão.

"Essa atitude não deveria ter acontecido, esse ato foi muito revoltante para todos nós. O cliente agir dessa forma, mesmo que tenha dito que deveria ter informado antes, não é algo que se faz com ninguém, ele não agiu corretamente. Hoje eu estou aqui por empatia. Assim como foi com ele, poderia ter sido eu. Assim como foi com o Mateus, poderia ter sido um familiar desse bombeiro. Qual seria a atitude dele? Ele se revoltaria da mesma forma que nós atendentes estamos revoltados, tristes com isso", declarou a colega de trabalho e também atendente da loja, Rute Juliana.

Discussão aconteceu por um cupom de desconto



O sargento do Corpo de Bombeiros Paulo Cesar de Souza Albuquerque chegou por volta de 2h da última segunda-feira (9) no drive-thru do McDonald's localizado na Taquara, Zona Oeste do Rio. De acordo com testemunhas, ele informou ao atendente Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, que tinha um cupom de descontos no momento de receber o que havia comprado. Entretanto, o funcionário disse que a informação deveria ter sido passada no momento do pedido.





Insatisfeito, Paulo Cesar agrediu Mateus, que revidou, e entrou no restaurante segurando uma arma. Algumas pessoas do local tentaram conter o sargento, mas ele acabou atirando no funcionário. Toda a movimentação foi filmada pelas câmeras de segurança do restaurante . Em depoimento dado ainda segunda-feira, o bombeiro disse que o disparo foi acidental.



Mateus está internado no CTI do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele perdeu o rim esquerdo e parte do intestino . Além disso, o jovem terá que passar por uma nova cirurgia para tentar reconstruir o intestino e não precisar ficar usando uma bolsa de colostomia para o resto da vida.



Nesta terça-feira (10), o Corpo de Bombeiros pediu a prisão preventiva do sargento . Segundo o CBMERJ, o comandante-geral da corporação, coronel Leandro Monteiro, determinou suspensão imediata do porte e posse de armas do militar, além da instauração de um inquérito policial militar para apurar a conduta do profissional e a abertura de um conselho disciplinar.

Paulo César tem outras passagens pela polícia. Uma de 2012, por lesão corporal e ameaça contra uma mulher, e outra de 2018, por violação de domicílio e invasão de um terreno.